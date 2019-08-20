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Солнечные батареи в будущем могут заменить на ядерные "таблетки" - Рогозин

16:00 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает перспективной тему создания ядерных "таблеток" - миниатюрных ядерных источников питания, которые в будущем могут заменить солнечные батареи.

"Я считаю, что есть перспектива в так называемых таблетках ядерных. Миниатюрный источник питания исполнен на ядерной энергии, который позволит заменить эти огромные солнечные батареи", - отметил Рогозин на встрече с участниками молодежного форума "Машук".

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