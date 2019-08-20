0
0
75
НОВОСТИ

Шведским ВВС рекомендовано создать системы оповещения о птицах вокруг военных аэродромов

16:32 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведские вооруженные силы должны построить системы оповещения о появлении птиц вокруг своих аэродромов. Такую рекомендацию дала во вторник шведская Государственная комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий в своем докладе по результатам изучения причин крушения истребителя JAS-39 Gripen, который разбился 21 августа прошлого года недалеко от населенного пункта Роннебю в южной провинции Блекинге после столкновения с птицами.

"Расследование показывает, что у ВВС в настоящее время нет системы для предупреждения о птицах, чтобы уменьшить риск столкновения с ними. По мнению комиссии, ВС необходимо изучить необходимость и возможность ввести какой-либо вид таких систем", - отмечено в докладе, опубликованном на сайте комиссии.

JAS-39 Gripen столкнулся с большими бакланами недалеко от расположения авиационной флотилии (основного тактического формирования) F 17 в Роннебю 21 августа прошлого года. Пилот почувствовал, что не может управлять самолетом, и катапультировался. Самолет упал в лес, летчик не пострадал.

Ежегодно в Швеции регистрируется около 400 случаев столкновения птиц с самолетами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 20.08.2019
Премьер-министр Италии Конте объявил об отставке
0
38
17:00 20.08.2019
В обозримом будущем нефть в России не закончится - РАН
0
60
16:12 20.08.2019
Россияне не боятся, что роботы заменят их на работе - опрос
0
108
16:00 20.08.2019
Солнечные батареи в будущем могут заменить на ядерные "таблетки" - Рогозин
0
136
15:32 20.08.2019
Путин получает всю информацию о ЧП на полигоне Северодвинска - Песков
0
197
15:20 20.08.2019
Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ
0
165
15:12 20.08.2019
Более половины жителей ФРГ хотели бы смягчения или отмены санкций против РФ - опрос
0
181
15:00 20.08.2019
Первый полет совершил новейший российский беспилотник
0
190
14:32 20.08.2019
В МИДе не считают, что РФ обязана передавать данные об уровне радиации
0
244
14:12 20.08.2019
В Ульяновской области изъяли все 200 литров отравленного крысиным ядом масла
0
272

Возврат к списку