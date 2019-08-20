Шведским ВВС рекомендовано создать системы оповещения о птицах вокруг военных аэродромов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведские вооруженные силы должны построить системы оповещения о появлении птиц вокруг своих аэродромов. Такую рекомендацию дала во вторник шведская Государственная комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий в своем докладе по результатам изучения причин крушения истребителя JAS-39 Gripen, который разбился 21 августа прошлого года недалеко от населенного пункта Роннебю в южной провинции Блекинге после столкновения с птицами.

"Расследование показывает, что у ВВС в настоящее время нет системы для предупреждения о птицах, чтобы уменьшить риск столкновения с ними. По мнению комиссии, ВС необходимо изучить необходимость и возможность ввести какой-либо вид таких систем", - отмечено в докладе, опубликованном на сайте комиссии.



JAS-39 Gripen столкнулся с большими бакланами недалеко от расположения авиационной флотилии (основного тактического формирования) F 17 в Роннебю 21 августа прошлого года. Пилот почувствовал, что не может управлять самолетом, и катапультировался. Самолет упал в лес, летчик не пострадал.



Ежегодно в Швеции регистрируется около 400 случаев столкновения птиц с самолетами.

