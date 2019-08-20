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НОВОСТИ

Сайт посольства РФ в Британии подвергся атаке хакеров

17:32 20.08.2019 Источник: RNS

Официальный сайт посольства России в Великобритании подвергся массированной хакерской атаке. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в своем Twitter.

«Уважаемые гости, наш сайт вышел из строя из-за массированной DDoS-атаки, но теперь снова доступен. Мы приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее DDoS-атакам подверглись правительственные сайты Крыма.  RNS

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