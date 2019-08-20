Сайт посольства РФ в Британии подвергся атаке хакеров
17:32 20.08.2019 Источник: RNS
Официальный сайт посольства России в Великобритании подвергся массированной хакерской атаке. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в своем Twitter.
«Уважаемые гости, наш сайт вышел из строя из-за массированной DDoS-атаки, но теперь снова доступен. Мы приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее DDoS-атакам подверглись правительственные сайты Крыма. RNS
НОВОСТИ
- 19:20 20.08.2019
- Продолжительность жизни в РФ увеличилась до 73,7 года
- 18:40 20.08.2019
- Население России недовольно качеством работы первичного звена здравоохранения - Путин
- 18:00 20.08.2019
- В Грузии уволили телеведущего, оскорбившего Путина
- 17:12 20.08.2019
- Премьер-министр Италии Конте объявил об отставке
- 17:00 20.08.2019
- В обозримом будущем нефть в России не закончится - РАН
- 16:32 20.08.2019
- Шведским ВВС рекомендовано создать системы оповещения о птицах вокруг военных аэродромов
- 16:12 20.08.2019
- Россияне не боятся, что роботы заменят их на работе - опрос
- 16:00 20.08.2019
- Солнечные батареи в будущем могут заменить на ядерные "таблетки" - Рогозин
- 15:32 20.08.2019
- Путин получает всю информацию о ЧП на полигоне Северодвинска - Песков
- 15:20 20.08.2019
- Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать