Сайт посольства РФ в Британии подвергся атаке хакеров

17:32 Источник: RNS

Официальный сайт посольства России в Великобритании подвергся массированной хакерской атаке. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в своем Twitter.

«Уважаемые гости, наш сайт вышел из строя из-за массированной DDoS-атаки, но теперь снова доступен. Мы приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.



Ранее DDoS-атакам подверглись правительственные сайты Крыма. RNS

