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НОВОСТИ

В Грузии уволили телеведущего, оскорбившего Путина

18:00 20.08.2019 Источник: RNS

Оскорбивший президента России Владимира Путина телеведущий «Рустави-2» Георгий Габуния уволен с работы, заявил генеральный директор телеканала Паата Салия в ходе брифинга. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

«Начальник информационной службы телекомпании «Рустави 2″ Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — заявил Салия.

Он добавил, что уволены Георгий Лаперашвили, Георгий Габуния и другие сотрудники. Причиной увольнения назван конфликт интересов.

7 июля ведущий грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с матерной ругани в адрес президента России Владимира Путина. Произошедшее вызвало протесты у офиса телеканала в Тбилиси. RNS

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