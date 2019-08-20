В Грузии уволили телеведущего, оскорбившего Путина

18:00 Источник: RNS

Оскорбивший президента России Владимира Путина телеведущий «Рустави-2» Георгий Габуния уволен с работы, заявил генеральный директор телеканала Паата Салия в ходе брифинга. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

«Начальник информационной службы телекомпании «Рустави 2″ Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — заявил Салия.



Он добавил, что уволены Георгий Лаперашвили, Георгий Габуния и другие сотрудники. Причиной увольнения назван конфликт интересов.



7 июля ведущий грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с матерной ругани в адрес президента России Владимира Путина. Произошедшее вызвало протесты у офиса телеканала в Тбилиси. RNS

