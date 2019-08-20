Население России недовольно качеством работы первичного звена здравоохранения - Путин
18:40 20.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин: население России недовольно качеством работы первичного звена здравоохранения. «Необходимо найти способы решения существующих проблем», — заявил российский президент.
По словам Владимира Путина, пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. Медработники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой, отметил глава государства. Президент добавил, что в первичном звене здравоохранения не хватает более 25 тысяч врачей и более 135 тысяч среднего медперсонала, не хватает и узких специалистов. Остро, по его словам, стоит проблема материально-технической базы поликлиник и амбулаторий.
Глава государства отметил, что «на данном этапе необходимо найти эффективные способы решения». Говорит Москва
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