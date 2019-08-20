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Продолжительность жизни в РФ увеличилась до 73,7 года

19:20 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"За первое полугодие 2019 года существенно улучшились показатели. По предварительным данным, продолжительность жизни составила [в среднем] 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 года. Произошло это благодаря существенному снижению числа смертей за полгода на 28,4 тыс. человек. Это последние данные по сравнению с первым полугодием 2018 года. Фактически, мы сейчас находимся на исполнении [показателей по нацпроекту "Здравоохранение"] 2020 года, если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего года", - сказал она.

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