Посольство РФ в Греции подтвердило гибель 2 россиян в катастрофе вертолета у острова Порос

20:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство РФ в Греции подтверждает гибель двух россиян в катастрофе вертолета во вторник близ острова Порос. Об этом сообщил корр. ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов.

"На борту разбившегося вблизи острова Порос находились двое граждан России. Оба они, как и пилот, гражданин Греции, погибли", - сказал дипломат.



На вопрос по поводу репатриации тел Гаврилов сказал, что предпринимаются необходимые меры по линии консульского отдела посольства.

