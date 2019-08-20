Посольство РФ в Греции подтвердило гибель 2 россиян в катастрофе вертолета у острова Порос
20:03 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство РФ в Греции подтверждает гибель двух россиян в катастрофе вертолета во вторник близ острова Порос. Об этом сообщил корр. ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов.
"На борту разбившегося вблизи острова Порос находились двое граждан России. Оба они, как и пилот, гражданин Греции, погибли", - сказал дипломат.
На вопрос по поводу репатриации тел Гаврилов сказал, что предпринимаются необходимые меры по линии консульского отдела посольства.
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