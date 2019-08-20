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НОВОСТИ

Трамп намерен назначить послом в РФ Джона Салливана - NYT

21:20 20.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп намерен назначить на должность посла США в РФ Джона Салливана, сообщает The New York Times.

На данный момент Салливан занимает пост первого заместителя госсекретаря Соединённых Штатов. Официально в Белом доме эту информацию пока не подтверждали.

В начале августа Джон Хантсман подал заявление об отставке. Посол США в России завершит свою работу в Москве 3 октября.  Говорит Москва

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