Трамп намерен назначить послом в РФ Джона Салливана - NYT

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп намерен назначить на должность посла США в РФ Джона Салливана, сообщает The New York Times.

На данный момент Салливан занимает пост первого заместителя госсекретаря Соединённых Штатов. Официально в Белом доме эту информацию пока не подтверждали.



В начале августа Джон Хантсман подал заявление об отставке. Посол США в России завершит свою работу в Москве 3 октября. Говорит Москва

