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Возобновили работу две российские станции мониторинга радиации

22:00 20.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Две российские станции мониторинга радиации возобновили свою работу. Две российские станции мониторинга радиации возобновили свою работу. Как сообщалось, несколько станций перестали передавать информацию вскоре после взрыва на испытательном полигоне под Северодвинском.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая собирает данные об уровне радиации по всему миру, ранее сообщала о том, что из 7 действующих российских станций мониторинга 4 перестали высылать данные после того, как 8 августа во время испытаний произошел взрыв. Одна из них, в чукотском городе Билибино, отмечают в организации, передачу информации возобновила. Также сообщается о том, что заработала и другая станция – в якутском селе Пеледуй, при этом ранее о сбое на ней не упоминалось. В организации высказывали опасения, что российские власти, остановив передачу данных, пытаются скрыть информацию о выбросах радиации после происшествия. Источники издания Znak.com полагают, что станции намеренно отключили, чтобы скрыть состав изотопов, использованных в ядерном источнике питания, которым была оснащена потерпевшая аварию ракета. Таким образом власти пытаются предотвратить утечку секретной информации.

Взрыв в ходе испытаний произошел 8 августа, погибли 7 человек – сотрудники «Росатома» и Минобороны. В Москве утверждают, что угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне нет.  Эхо Москвы

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