США готовит поставку 66 истребителей F-16 для Тайвани

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация официально уведомила во вторник Конгресс США о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму 8 млрд долларов. Об этом позднее в тот же день сообщил журналистам представитель Госдепартамента США.

"Сегодня администрация официально известила Конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 70, а также запасных частей и сопутствующего снаряжения на сумму 8,0 млрд долларов в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой Госдепартаментом США", - заявил дипломат.



