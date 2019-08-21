США готовит поставку 66 истребителей F-16 для Тайвани
07:15 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация официально уведомила во вторник Конгресс США о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму 8 млрд долларов. Об этом позднее в тот же день сообщил журналистам представитель Госдепартамента США.
"Сегодня администрация официально известила Конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 70, а также запасных частей и сопутствующего снаряжения на сумму 8,0 млрд долларов в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой Госдепартаментом США", - заявил дипломат.
НОВОСТИ
- 07:30 21.08.2019
- Главы МИД РФ и ФРГ обсудят в Москве проблемы по Украине и Сирии
- 22:40 20.08.2019
- Трамп заявил, что поддержал бы возвращение РФ в G8
- 22:00 20.08.2019
- Возобновили работу две российские станции мониторинга радиации
- 21:20 20.08.2019
- Трамп намерен назначить послом в РФ Джона Салливана - NYT
- 20:40 20.08.2019
- США и далее намерены проводить запуски крылатых и баллистических ракет - Пентагон
- 20:03 20.08.2019
- Посольство РФ в Греции подтвердило гибель 2 россиян в катастрофе вертолета у острова Порос
- 19:20 20.08.2019
- Продолжительность жизни в РФ увеличилась до 73,7 года
- 18:40 20.08.2019
- Население России недовольно качеством работы первичного звена здравоохранения - Путин
- 18:00 20.08.2019
- В Грузии уволили телеведущего, оскорбившего Путина
- 17:32 20.08.2019
- Сайт посольства РФ в Британии подвергся атаке хакеров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать