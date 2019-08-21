В Москве и Подмосковье ожидается до 29 градусов тепла и небольшой дождь - Гидрометцентр

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, небольшой дождь и до 29 градусов тепла ожидаются в среду в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье температура достигнет 29 градусов тепла. В ночь на четверг температура в столице опустится до 16 градусов тепла, по области - до 13 градусов, вероятность осадков сохранится.

Скорость ветра переменных направлений в регионе не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.