В Москве и Подмосковье ожидается до 29 градусов тепла и небольшой дождь - Гидрометцентр
08:15 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, небольшой дождь и до 29 градусов тепла ожидаются в среду в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве и Подмосковье температура достигнет 29 градусов тепла. В ночь на четверг температура в столице опустится до 16 градусов тепла, по области - до 13 градусов, вероятность осадков сохранится.
Скорость ветра переменных направлений в регионе не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.
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