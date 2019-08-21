Ущерб нанесенный паводком бизнесу в Иркутской области оценен в 1,6 млрд рублей
08:45 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу, в 1,6 млрд рублей. В зоне наводнения пострадал 401 предприниматель, сообщил в среду журналистам заместитель главы ведомства Владимир Гордеев.
"Если говорить о пострадавших предприятиях и предпринимателях, то их выявлено 401 с общим объемом ущерба порядка 1,6 млрд рублей. Это то, что удалось установить комиссии, которая была создана при Министерстве экономического развития и выезжала на место, обследовала текущее состояние бизнеса по тому, что осталось - документам, имуществу, зданиям и сооружениям. Производили осмотр на месте и фиксировали объем ущерба", - сказал Гордеев.
Больше всего предпринимателей пострадало в Тулуне и Тулунском районе, по которым стихия ударила сильнее, чем по другим территориям. Ущерб на сумму около 1,4 млрд рублей причинен 260 предприятиям малого и среднего бизнеса. В Нижнеудинске и Нижнеудинском районе пострадали 122 предпринимателя, их убытки составили 161 млн рублей; в Чунском районе - пять предпринимателей, ущерб порядка 19 млн рублей. В Тайшетском выявлены 14 пострадавших предпринимателей с общим ущербом порядка 4,5 млн рублей.
По словам замминистра, почти половину пострадавших предприятий составляют объекты торговли, причем наибольший урон нанесен торговым точкам, которые торговали бытовой техникой. У некоторых предпринимателей ущерб достигает 15-20 млн рублей.
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