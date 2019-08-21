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СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США

09:00 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН в четверг проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как сообщил ТАСС и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, запрос о проведении соответствующего заседания направили Россия и Китай.

"Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что заседание будет проведено в четверг (в 22:00 мск) в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

В Пентагоне в понедельник сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.

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