Трамп и Макрон намерены пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году - CNN
09:05 21.08.2019 Источник: Газета.Ru
Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает CNN.
По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос, чтобы обсудить с мировыми лидерами.
«Это Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился», — заявила репортер Кайли Атвуд.
Она добавила, что в следующем году саммит G7 пройдет США. Газета.Ru
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