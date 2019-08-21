Трамп и Макрон намерены пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году - CNN

09:05 Источник: Газета.Ru

Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает CNN.

По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос, чтобы обсудить с мировыми лидерами.



«Это Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился», — заявила репортер Кайли Атвуд.



Она добавила, что в следующем году саммит G7 пройдет США. Газета.Ru

