0
0
0
НОВОСТИ

Трамп и Макрон намерены пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году - CNN

09:05 21.08.2019 Источник: Газета.Ru

Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает CNN.

По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос, чтобы обсудить с мировыми лидерами.

«Это Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился», — заявила репортер Кайли Атвуд.

Она добавила, что в следующем году саммит G7 пройдет США.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 21.08.2019
СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США
0
48
08:45 21.08.2019
Ущерб нанесенный паводком бизнесу в Иркутской области оценен в 1,6 млрд рублей
0
69
08:30 21.08.2019
Работа Японии, Китая и Кореи должна продолжаться в трехстороннем формате - глава МИД Японии
0
97
08:15 21.08.2019
В Москве и Подмосковье ожидается до 29 градусов тепла и небольшой дождь - Гидрометцентр
0
114
07:45 21.08.2019
Трамп заявил, что при исследовании космоса США будут разрабатывать и использовать ядерные системы
0
156
07:30 21.08.2019
Главы МИД РФ и ФРГ обсудят в Москве проблемы по Украине и Сирии
0
158
07:15 21.08.2019
США готовит поставку 66 истребителей F-16 для Тайваня
0
188
22:40 20.08.2019
Трамп заявил, что поддержал бы возвращение РФ в G8
0
508
22:00 20.08.2019
Возобновили работу две российские станции мониторинга радиации
0
505
21:20 20.08.2019
Трамп намерен назначить послом в РФ Джона Салливана - NYT
0
546

Возврат к списку