Подозреваемых в разбое татарстанцев с боем задержали в Волгоградской области

09:20

В Волгоградской области полицейские совместно с Росгвардией с боем задержали подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана, сообщает МВД РФ.

По информации МВД, злоумышленники незаконно завладели автомобилем в одном из автосервисов Казани. Передвигаясь на угнанной машине, они напали на 27-летнего казанца, избили его и отобрали деньги и телефон. Кроме того, в Набережных Челнах они проникли в квартиру другого потерпевшего и похитили $ 15 тыс., угрожая ножом.



Правоохранители установили, что к преступлениям могут быть причастны двое ранее судимых за аналогичные преступления татарстанцев, которые скрылись в Волгоградской области.

«В ходе задержания фигуранты оказали вооруженное сопротивление. [...] На предложение сдаться добровольно подозреваемые ответили отказом и попытались скрыться, но были задержаны», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



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