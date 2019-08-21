Следствие подтвердило факт издевательств отца над сестрами Хачатурян - СМИ
09:32 21.08.2019 Источник: Коммерсант.ru
Как стало известно “Ъ”, следователи Следственного комитета России (СКР) вручили защитникам сестер Хачатурян, фигуранткам громкого дела об убийстве своего отца, официальное постановление об отказе возбудить в отношении него уголовное дело за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств следствие подтвердило.
Адвокаты обвиняемых считают, что это обстоятельство поможет им доказать, что доведенные до отчаяния девушки действовали в пределах необходимой самообороны, а потому их уголовное преследование подлежит прекращению.
НОВОСТИ
- 10:32 21.08.2019
- Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2"
- 10:20 21.08.2019
- В РФ предложили создать программу финпомощи по подготовке детей к школе
- 10:05 21.08.2019
- Россияне тратят на покупку алкоголя и табака 3% от своих расходов - Росстат
- 10:00 21.08.2019
- Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии
- 09:20 21.08.2019
- Подозреваемых в разбое татарстанцев с боем задержали в Волгоградской области
- 09:05 21.08.2019
- Трамп и Макрон намерены пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году - CNN
- 09:00 21.08.2019
- СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США
- 08:45 21.08.2019
- Ущерб нанесенный паводком бизнесу в Иркутской области оценен в 1,6 млрд рублей
- 08:30 21.08.2019
- Работа Японии, Китая и Кореи должна продолжаться в трехстороннем формате - глава МИД Японии
- 08:15 21.08.2019
- В Москве и Подмосковье ожидается до 29 градусов тепла и небольшой дождь - Гидрометцентр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать