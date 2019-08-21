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Следствие подтвердило факт издевательств отца над сестрами Хачатурян - СМИ

09:32 21.08.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, следователи Следственного комитета России (СКР) вручили защитникам сестер Хачатурян, фигуранткам громкого дела об убийстве своего отца, официальное постановление об отказе возбудить в отношении него уголовное дело за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств следствие подтвердило.

Адвокаты обвиняемых считают, что это обстоятельство поможет им доказать, что доведенные до отчаяния девушки действовали в пределах необходимой самообороны, а потому их уголовное преследование подлежит прекращению.

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