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Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии

10:00 21.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

У себя в Твиттере президент США прямо  пишет, что это связано с  ее отказом обсуждать продажу Штатам Гренландии. Встреча с  датским премьером должна была состояться через две недели.  Эхо Москвы

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