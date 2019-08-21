Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии

10:00 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

У себя в Твиттере президент США прямо пишет, что это связано с ее отказом обсуждать продажу Штатам Гренландии. Встреча с датским премьером должна была состояться через две недели. Эхо Москвы