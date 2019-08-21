Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии
10:00 21.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
У себя в Твиттере президент США прямо пишет, что это связано с ее отказом обсуждать продажу Штатам Гренландии. Встреча с датским премьером должна была состояться через две недели. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 21.08.2019
- Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2"
- 10:20 21.08.2019
- В РФ предложили создать программу финпомощи по подготовке детей к школе
- 10:05 21.08.2019
- Россияне тратят на покупку алкоголя и табака 3% от своих расходов - Росстат
- 09:32 21.08.2019
- Следствие подтвердило факт издевательств отца над сестрами Хачатурян - СМИ
- 09:20 21.08.2019
- Подозреваемых в разбое татарстанцев с боем задержали в Волгоградской области
- 09:05 21.08.2019
- Трамп и Макрон намерены пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году - CNN
- 09:00 21.08.2019
- СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США
- 08:45 21.08.2019
- Ущерб нанесенный паводком бизнесу в Иркутской области оценен в 1,6 млрд рублей
- 08:30 21.08.2019
- Работа Японии, Китая и Кореи должна продолжаться в трехстороннем формате - глава МИД Японии
- 08:15 21.08.2019
- В Москве и Подмосковье ожидается до 29 градусов тепла и небольшой дождь - Гидрометцентр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать