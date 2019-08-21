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Россияне тратят на покупку алкоголя и табака 3% от своих расходов - Росстат

10:05 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в 2018 г. в среднем тратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, размещенные на сайте статистического ведомства.

При этом больше всего средств на покупку этих товаров тратили жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%), Еврейской автономной области (6%), Республики Хакасия и Костромской области - по 4,3% общих расходов.

Меньше всего на покупку алкоголя и табака в 2018 г. было потрачено в Чеченской республике (0,1%), Республике Ингушетия (0,3%), в Карачаево-Черкесской Республике (1,2%), Республике Дагестан и Тамбовской области - по 1,4%.

В крупнейших городах - Москве и Санкт-Петербурге жители тратили на алкоголь и табак 3,4% и 2,7% общих расходов соответственно.

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