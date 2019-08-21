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Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2"

10:32 21.08.2019 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп на встрече с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом подтвердили, что выступают против реализации проекта «Северный поток-2». Соответствующая расшифровка совместного заявления лидеров двух стран опубликована на сайте Белого дома. 

«Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности. Мы подчеркиваем наше несогласие с «Северным потоком-2» и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России», — говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что ресурсы природного газа в Румынии способны повысить благосостояние двух стран стран и укрепить энергетическую безопасность Европы.  РБК

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