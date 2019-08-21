0
0
134
НОВОСТИ

КНДР обвинила США в срыве диалога и дестабилизации обстановки на Корейском полуострове

11:00 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР обвинила США в нагнетании напряженности на Корейском полуострове, что может привести к срыву диалога. Об этом пишет в среду в комментарии центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

"Неизменная враждебная политика США заставляет нашу страну предпринимать необходимые контрмеры по укреплению обороны, чтобы противостоять потенциальным и прямым угрозам", - говорится в статье. В качестве одного из примеров враждебности газета называет завершившиеся во вторник совместные командно-штабные учения Вашингтона и Сеула.

"Если напряженность и конфронтация будут нарастать, отношения [США и КНДР] не смогут улучшиться, не будет конструктивного диалога и прочного мира. Мы не раз предупреждали, что направленные на КНДР враждебные действия, такие как военные учения, помешают улучшению отношений с Вашингтоном и приведут к пересмотру шагов, которые мы уже предприняли на этом направлении", - подчеркивает издание.

В этой связи Пхеньян "вынужден разрабатывать, испытывать и развертывать мощные средства, необходимые для национальной обороны", - отмечают авторы статьи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 21.08.2019
Киану Ривз вернется в "Матрицу"
0
7
12:26 21.08.2019
Занятия в рамках проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз
0
21
12:20 21.08.2019
МИД КНР подтвердил факт задержания сотрудника британского консульства - Reuters
0
42
12:05 21.08.2019
Кравчук напомнил о роли США в лишении Украины ядерного оружия
0
67
12:00 21.08.2019
Поиск девочки в лесу в Нижегородской области был временно приостановлен из-за медведя
0
75
11:32 21.08.2019
Китайцы тратят в России больше всех - отчет ЦБ РФ
0
116
11:20 21.08.2019
США отказали в визе спутнице британского премьера из-за посещения ею Сомалиленда - СМИ
0
133
11:05 21.08.2019
По вине водителей автобусов в РФ произошло порядка 3 тыс ДТП с начала года
0
132
11:00 21.08.2019
Чемезов о ситуации с протестами в Москве: Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому...
0
176
10:32 21.08.2019
Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2"
0
191

Возврат к списку