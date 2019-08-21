КНДР обвинила США в срыве диалога и дестабилизации обстановки на Корейском полуострове
11:00 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР обвинила США в нагнетании напряженности на Корейском полуострове, что может привести к срыву диалога. Об этом пишет в среду в комментарии центральная северокорейская газета "Нодон синмун".
"Неизменная враждебная политика США заставляет нашу страну предпринимать необходимые контрмеры по укреплению обороны, чтобы противостоять потенциальным и прямым угрозам", - говорится в статье. В качестве одного из примеров враждебности газета называет завершившиеся во вторник совместные командно-штабные учения Вашингтона и Сеула.
"Если напряженность и конфронтация будут нарастать, отношения [США и КНДР] не смогут улучшиться, не будет конструктивного диалога и прочного мира. Мы не раз предупреждали, что направленные на КНДР враждебные действия, такие как военные учения, помешают улучшению отношений с Вашингтоном и приведут к пересмотру шагов, которые мы уже предприняли на этом направлении", - подчеркивает издание.
В этой связи Пхеньян "вынужден разрабатывать, испытывать и развертывать мощные средства, необходимые для национальной обороны", - отмечают авторы статьи.
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