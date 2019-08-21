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США отказали в визе спутнице британского премьера из-за посещения ею Сомалиленда - СМИ

11:20 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США отказали в визе спутнице премьер- министра Великобритании Бориса Джонсона 31-летней Кэрри Симондс, что стало неприятным сюрпризом для нового главы британского правительства в преддверии его встречи на саммите G7 (24-26 августа) с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает в среду газета "Дейли мейл".

Бывшая директор по связям с общественностью в правящей в королевстве Консервативной партии подала, по данным издания, на американскую визу с целью работы на базирующуюся в США благотворительную природоохранную организацию Oceana, однако власти отвергли ее заявление в связи с посещением ею в прошлом году самопровозглашенного в 1991 году государства Сомалиленд. Во время той поездки Симондс встретилась с его главой Мусе Бихи Абди и обсудила с ним вопросы прав женщин и загрязнения мирового океана.

Великобритания - одна из немногих стран, имеющих дипотношения с Сомалилендом, однако Форин оффис предостерегает британцев от посещения как Сомали, так и Сомалиленда. США же это образование не признают. При этом Вашингтон может отвергнуть обращение за визой тех, кто с марта 2011 года посещал Иран, Сирию, Иран, Судан, Ливию, Сомали и Йемен.

Ситуация с визой осложняется тем, что Симондс не может официально обратиться за содействием в ее получении в канцелярию премьера, поскольку она не замужем за Джонсоном. 

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