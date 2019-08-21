Чемезов о ситуации с протестами в Москве: Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому...
11:00 21.08.2019 Источник: РБК
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и массовые протестные акции в столице.
«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону», — заявил Чемезов. «Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили», — подчеркнул он.
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