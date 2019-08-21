Китайцы тратят в России больше всех - отчет ЦБ РФ

11:32 Источник: РБК

В первом квартале 2019 года наибольшие совокупные траты в России «впервые в ряде наблюдений» осуществили граждане Китая, констатировал ЦБ в своем отчете «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации». В январе—марте китайцы потратили в России $264 млн, что в 1,7 раз больше, чем годом ранее, констатировал финансовый регулятор.

В предыдущие два года по итогам первого квартала лидерами по совокупным расходам были граждане Украины. В январе—марте 2019 года их траты снизились на 11%, до $190 млн. В первые месяцы года, когда не начался туристический сезон и в Россию еще не приехали состоятельные путешественники из Европы, в первую пятерку вошли также Казахстан ($189 млн), Киргизия ($90 млн) и Узбекистан ($83 млн). РБК