Поиск девочки в лесу в Нижегородской области был временно приостановлен из-за медведя
12:00 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поиски пропавшей пятилетней девочки в лесу в Нижегородской области приостанавливали на 15 минут из-за медведя. Об этом ТАСС в среду сообщил командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.
"Поиски приостанавливали на 15 минут [из-за медведя], удалось его отогнать. Видели его вчера и позавчера, то есть он где-то есть в районе [поиска], но как говорят, ни на кого нападать не собирается. Видимо он сам там напуганный бегает. В любом случае эта ситуация опасная", - сказал он.
По словам Шухрина, вопрос о том, что делать с животным задавался полиции и лесникам, но в данный момент никакого решения не принято. "Там сотни народу ходит, и ребенок не найден. Потенциально ситуация опасная", - добавил Шухрин.
Пятилетняя девочка, приехавшая в село Степановка к родственникам, пропала днем 18 августа. Вероятно, она ушла в лес и заблудилась.
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