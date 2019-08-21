МИД КНР подтвердил факт задержания сотрудника британского консульства - Reuters

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Китая подтвердило в среду, что сотрудник британского консульства в Гонконге был задержан в городе Шэньчжэнь. Об этом, как сообщило агентство Рейтер, заявил представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

По его словам, власти задержали британца за нарушение закона. Подробности не приводятся. Днем ранее Гэн Шуан сказал, что МИД не располагает информацией о предполагаемом задержании.

