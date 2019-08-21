Киану Ривз вернется в "Матрицу"
12:32 21.08.2019 Источник: Газета.Ru
Председатель Warner Brothers Тоби Эммерих проинформировал о съемках четвертой части «Матрицы». Об этом сообщает The Variety.
Согласно имеющейся информации, режиссером и сценаристом ленты станет Лана Вачовски. Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
«…мы счастливы, что она (Вачовски. — Газета.Ru) выступит сценаристом, режиссером и продюсером новой части вселенной «Матрицы», — сказал Эммерих.
По словам Вачовски, она счастлива вернуться к персонажам фильма. Газета.Ru
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