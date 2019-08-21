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Занятия в рамках проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз

12:26 21.08.2019

Открытые занятия лектория проекта «Здоровая Москва» посетили более 6000 слушателей, при этом в целом занятия с конца июня москвичи и гости столицы посетили более 150 000 раз, сообщает столичный Департамент здравоохранения.

«Лекции врачей и экспертов здорового образа жизни ежедневно проходят в 13 парках столицы, - отмечается в сообщении. - 21 августа в парке Олимпийской деревни состоится лекция «ЗОЖ: краткий курс здоровой жизни, или с чем его не едят!» Полины Киценко, основателя спортивной студии #SlimFitClub. Всего с момента запуска лектория «Здоровой Москвы» прошло около 600 лекций».

По данным департамента, с аншлагами проходят в мегаполисе лекции врача и телеведущего Александра Мясникова. Накануне в парке «Митино» его занятие посетили более 300 слушателей, медик рассказал о важности здорового образа жизни и профилактики болезней, о том, почему важно отказаться от полуфабрикатов и систематического посещения ресторанов быстрого питания, а так же ответил на вопросы горожан. Лекция Мясникова в том же парке неделю назад собрала тоже почти три сотни человек.

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