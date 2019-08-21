Шойгу назвал военно-политическую обстановку на западных границах РФ напряженной

13:00 Источник: Эхо Москвы

Сергей Шойгу назвал напряженной военно-политическую обстановку на западных границах России. Глава военного ведомства заявил это на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу рассказал, что одновременно с действиями НАТО США развертывают системы противоракетной обороны в Польше и Румынии. Североатлантический альянс также расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией.



Министр обороны пообещал, что Россия ответит на развертывание ПРО в Восточной Европе. Это поможет нейтрализации потенциальных угроз.



По его словам, западный военный округ до конца этого года получит боле 1,3 тыс. единиц техники и в нем проведут более 20 учений. Эхо Москвы

