Шойгу назвал военно-политическую обстановку на западных границах РФ напряженной
13:00 21.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Сергей Шойгу назвал напряженной военно-политическую обстановку на западных границах России. Глава военного ведомства заявил это на заседании коллегии Минобороны.
Шойгу рассказал, что одновременно с действиями НАТО США развертывают системы противоракетной обороны в Польше и Румынии. Североатлантический альянс также расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией.
Министр обороны пообещал, что Россия ответит на развертывание ПРО в Восточной Европе. Это поможет нейтрализации потенциальных угроз.
По его словам, западный военный округ до конца этого года получит боле 1,3 тыс. единиц техники и в нем проведут более 20 учений. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:00 21.08.2019
- Порошенко с семьей улетел в Норвегию - СМИ
- 13:32 21.08.2019
- Иркутская область выделит 1 млрд рублей на жилье для пострадавших от паводков
- 13:20 21.08.2019
- Большинство россиян считает ситуацию в стране не настолько благоприятной, чтобы планировать будущее - опрос
- 13:05 21.08.2019
- При крушении вертолета в Греции погиб основатель музея Русской иконы в Москве Михаил Абрамов
- 12:32 21.08.2019
- Киану Ривз вернется в "Матрицу"
- 12:26 21.08.2019
- Занятия в рамках проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз
- 12:20 21.08.2019
- МИД КНР подтвердил факт задержания сотрудника британского консульства - Reuters
- 12:05 21.08.2019
- Кравчук напомнил о роли США в лишении Украины ядерного оружия
- 12:00 21.08.2019
- Поиск девочки в лесу в Нижегородской области был временно приостановлен из-за медведя
- 11:32 21.08.2019
- Китайцы тратят в России больше всех - отчет ЦБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать