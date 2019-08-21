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При крушении вертолета в Греции погиб основатель музея Русской иконы в Москве Михаил Абрамов

13:05 21.08.2019

В Греции погиб бизнесмен и меценат Михаил Абрамов, создатель первого частного музея Русской иконы в Москве. О его гибели сообщили в Facebook искусствовед Ирина Языкова и директор Научного Центра восточнохристианской культуры Алексей Лидов.

Накануне стало известно, что в Греции потерпел крушение частный вертолет, на котором были двое россиян. Имена погибших назвало российское посольство: пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет упал в проливе Галата-Порос после того, как задел провода линии электропередачи.  pravmir.ru

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