Большинство россиян считает ситуацию в стране не настолько благоприятной, чтобы планировать будущее - опрос
13:20 21.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Большинство россиян считают ситуацию в стране неблагоприятной для того, чтобы планировать своё будущее. Это выяснилось в ходе опроса Фонда Общественного мнения. 28 процентов придерживаются противоположной точки зрения. Треть граждан считают, что через 20 лет ситуация в России не изменится. Эхо Москвы
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