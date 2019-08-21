Большинство россиян считает ситуацию в стране не настолько благоприятной, чтобы планировать будущее - опрос

13:20 Источник: Эхо Москвы

Большинство россиян считают ситуацию в стране неблагоприятной для того, чтобы планировать своё будущее. Это выяснилось в ходе опроса Фонда Общественного мнения. 28 процентов придерживаются противоположной точки зрения. Треть граждан считают, что через 20 лет ситуация в России не изменится. Эхо Москвы