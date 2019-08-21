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Иркутская область выделит 1 млрд рублей на жилье для пострадавших от паводков

13:32 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Иркутской области решило приобретать за счет средств регионального бюджета новое жилье для граждан, пострадавших от паводка, у которых есть в собственности другие жилые помещения или доли в них. На это необходимо более 1 млрд рублей, сообщил в среду журналистам губернатор Сергей Левченко.

Иркутская область получила более 10 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение новым жильем пострадавших от паводка. По словам Левченко, эти средства могут быть направлены на приобретение жилья только для тех, у кого нет других жилых помещений или долей в них.

"Мы обсуждали с людьми, с министерством социальной защиты анализировали, какие есть варианты обеспечения жильем тех, у кого в других помещениях есть доли. Вчера я принял решение выделять средства из областного бюджета на обеспечение жильем [пострадавших от паводка] вне зависимости от того, есть ли у них другие жилые помещения или доли. <…> Надеюсь, что эти средства нам компенсируют [из федерального бюджета]", - сказал Левченко.

Он уточнил, что на эти цели необходимо более 1 млрд рублей. По словам губернатора, другие жилые помещения или доли имеют примерно 15% людей, потерявших жилье во время паводка. Всего в период наводнения своих домов лишились порядка 6 тыс. семей, сообщил глава региона.

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