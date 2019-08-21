Администрация Трампа хотела предложить Дании $600 млн в год за Гренландию - WP
14:12 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере 600 млн долларов в год за передачу автономии Гренландия в бессрочное владение. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщает газета "Вашингтон пост".
Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров по покупке острова, не уточнили, в течение какого времени планировались выплаты. Сумма была определена исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. В 2017 году глава минфина Дании Кристиан Енсен (в должности с 2016 по июнь 2019 гг.) оценивал эту статью расходов в 4,3 млрд крон в год, что примерно соответствует оглашенной источниками газеты цифре.
Чтобы стимулировать Данию к подписании сделки, американские чиновники рассматривали опцию дополнительной крупной единовременной выплаты в казну скандинавского королевства. Сумма этой части сделки не уточняется.
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