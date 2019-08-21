Наиболее популярным лектором проекта "Здоровая Москва" стал Мясников
14:29 21.08.2019
Лекции, проводимые в рамках проекта «Здоровая Москва» пользуются большим успехом у горожан, отмечают в Департаменте здравоохранения столицы. Например, уже вторая лекция врача и телеведущего Александра Мясникова в парке «Митино» завершилась 20 августа при полном зрительском зале.
Медик рассказывал горожанам о важности профилактики болезни и здоровом рационе. «Каждому человеку рекомендуется съедать более 400 грамм овощей и фруктов в день, это порядка 5 порций, - рекомендовал Мясников. - Снизить количество соли в продуктах до 5 грамм в день. Обязательный элемент здорового образа жизни – физическая активность от 30 минут ежедневно».
По данным Департамента здравоохранения, всего занятия лектория проекта «Здоровая Москва» с конца июня привлекли примерно 6000 слушателей, а на всех занятиях проекта на 13 площадках отмечено около 150 тысяч посещений.
Площадки «Здоровой Москвы» с лекториями расположены в более чем десяти парках мегаполиса, среди которых площадь Юности в Зеленограде, Лианозовский парк, парк «Ангарские пруды», сквер «Отрадное», парк «Северное Тушино», ландшафтный парк «Митино», Гончаровский парк, сквер им. Федора Полетаева, парк «Печатники», парк «Садовники», парк «Надежда», парк Олимпийской деревни, зона отдыха «Мещерское».
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