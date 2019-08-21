"Здоровая Москва": занятия проекта посетили уже 150 тысяч раз

14:42

На занятиях в рамках проекта «Здоровая Москва» отмечено уже более 150 тысяч посещений, при этом на лекции пришли более 6000 человек, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения столицы. Лекции проекта стартовали в середине лета и к сегодняшнему моменту было проведено примерно 600 занятий. Перед горожанами, в частности, выступали главврач Первой градской больницы телеведущий Алексей Свет, главный внештатный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе, четырехкратный чемпион мира по боевым искусствам Александр Зарубин и главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича телеведущий Александр Мясников. Лекции Мясникова о пользе здорового образа жизни и рациональном питании в парке «Митино» два раза подряд проходили с аншлагом.В рамках проекта «Здоровая Москва» горожане в течение часа могут провести экспресс-диагностику состояния своего здоровья. Подобный чек-ап позволяет всем желающим гражданам обнаружить первые признаки неинфекционных заболеваний или выявить факторы риска их развития. Кроме того, медики стараются сформировать у горожан привычку к здоровому образу жизни, а потому рядом с павильонами проекта проводят спортивные мероприятия, мастер-классы и лекции о ЗОЖ.