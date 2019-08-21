Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, останутся под арестом

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки оставлены под арестом. Такое решение вынес сегодня Мосгорсуд.

Как сообщает корреспондент «МБХ Медиа», заседание проходило в закрытом режиме, о чём просили прокурор и следователь.



Уточняется, что под арестом остаются Василий Сорока, Андрей Артеменко, Владимир Варимез, Олег Мельничук, Владислав Костышин, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко.



Утром 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России в Керченском проливе. Суда были задержаны, а впоследствии арестованы вместе с экипажем. Москва обвинила Киев в провокации. Говорит Москва

