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Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, останутся под арестом

15:12 21.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки оставлены под арестом. Такое решение вынес сегодня Мосгорсуд.

Как сообщает корреспондент «МБХ Медиа», заседание проходило в закрытом режиме, о чём просили прокурор и следователь.

Уточняется, что под арестом остаются Василий Сорока, Андрей Артеменко, Владимир Варимез, Олег Мельничук, Владислав Костышин, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко.

Утром 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России в Керченском проливе. Суда были задержаны, а впоследствии арестованы вместе с экипажем. Москва обвинила Киев в провокации.  Говорит Москва

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