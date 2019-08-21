Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, останутся под арестом
15:12 21.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Задержанные в Керченском проливе украинские моряки оставлены под арестом. Такое решение вынес сегодня Мосгорсуд.
Как сообщает корреспондент «МБХ Медиа», заседание проходило в закрытом режиме, о чём просили прокурор и следователь.
Уточняется, что под арестом остаются Василий Сорока, Андрей Артеменко, Владимир Варимез, Олег Мельничук, Владислав Костышин, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко.
Утром 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России в Керченском проливе. Суда были задержаны, а впоследствии арестованы вместе с экипажем. Москва обвинила Киев в провокации. Говорит Москва
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