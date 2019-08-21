Мэр Москвы Собянин: благоустройство парка Победы в Зеленограде завершат к сентябрю

16:07

Работы по комплексному благоустройству парка Победы в Зеленограде завершатся к началу сентября. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который посетил этот парк, зеленоградцы получили новое общественное пространство столичного уровня.Работы в парке начались в прошлом году – там организуется прогулочный маршрут вдоль северного берега пруда с деревянным настилом, возрождается лодочная станция, обустраиваются места отдыха с южной стороны водоема. Бетонные подпорные стены берегов укрепляют габионами, берега пруда соединены настилом над водой длиной 110 метров, идущим параллельно автомобильной эстакаде. Также в парке организован капремонт каскадного фонтана, проложена новая дорожно-тропиночная сеть и новая беговая дорожка длиной 2,5 км. Для озеленения пустых пространств этой зеленой зоны планируют дополнительно посадить почти 100 деревьев и более 20 000 кустарников. «Фундаментальный такой, красивый парк получается, на уровне столицы. Прекрасный пруд, который мы реабилитировали полностью, с чистой водой, и, надеюсь, что здесь будет лодочный прокат», - отметил градоначальник.Проект модернизации Парка Победы – крупнейшая часть программы благоустройства Зеленограда в нынешнем году. В целом в 2019 году в округе идут подобные работы на 169 разных объектах.