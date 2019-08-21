Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

16:26

Растущие доходы бюджета Москвы позволяют увеличить региональную доплату к пенсии пожилых москвичей и в ближайшие дни городские власти намерены принять соответствующее решение. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ранее не раз уже говорилось о том, что уровень социальных доплат горожанам можно будет увеличить, если экономика города будет расти, как и объем поступлений в бюджет мегаполиса. «Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле, я ответственно вам говорю, это не так - растут доходы, растет подоходный налог, растут заработные платы, растет поступление налога на прибыль, потому что растет прибыльность предприятия, доходы предприятия, - заявил градоначальник. - Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение».Нужно отметить, что в 2018 году размер минимального дохода пенсионеров в Москве был пересмотрен в сторону увеличения и эта сумма в итоге составила 17500 рублей.