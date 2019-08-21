Глава Минфина Эстонии отказался выполнить требование президента
17:00 21.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Министр финансов Эстонии отказался выполнить требование президента страны. Мартин Хельмё заявил, что не намерен уходить в отставку. Он сказал, что глава государства Керсти Кальюлайд сама не соответствует занимаемой должности. В интервью местным СМИ министр сказал, что «в стране безумная истерия», словно он «сделал что-то незаконное».
Волну недовольства у оппозиции и президента вызвало решение министра уволить главу департамента полиции и погранохраны. Хельме пытался это сделать, когда на минувшей неделе замещал своего отца, министра внутренних дел. Эхо Москвы
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