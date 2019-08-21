Александр Торшин опроверг сообщения о своем отъезде
17:12 21.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Александр Торшин опроверг сообщения о своём отъезде: куда я с родины поеду? Если только частями. О том, что экс-замглавы Центробанка и бывший вице-спикер Совфеда уехал в Австрию, написал ряд Telegram-каналов.
В интервью «Говорит Москва» Торшин заявил, что находится в Москве:
«Во-первых, я в Москве. Во-вторых, Торшин невыездной и находится в американском запретном списке, и ни в Америку, никуда… Я наездился, мне 65 лет, мне очень хорошо дома. А подлецов, которых пишут фамилии, я даже по телевизору не видел. Куда я с родины поеду? Ели только по частям, в виде праха. Я в Москве, пусть отстанут».
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