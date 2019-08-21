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Росстат вторую неделю подряд фиксирует дефляцию в России

17:32 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребительские цены в России с 13 по 19 августа 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Дефляция в России отмечается уже вторую неделю подряд и третий раз в 2019 году.

С начала года инфляция в России набрала 2,5%, а в годовом выражении на 19 августа составила около 4,3%.

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