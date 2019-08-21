Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель
18:40 21.08.2019 Источник: RNS
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $61 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 16:20 мск стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $61,11 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до $56,72 за баррель. RNS
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