Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель

18:40 Источник: RNS

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $61 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 16:20 мск стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $61,11 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до $56,72 за баррель. RNS