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Турция наращивает военное присутствие в Идлибе

20:40 21.08.2019 Источник: Интерфакс

Турция наращивает военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, заявил в среду представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

По его словам, в частности будет укреплен, но не переведен в другое место наблюдательный пост N9, расположенный в этой провинции. Всего в зоне деэскалации "Идлиб" расположены 12 наблюдательных пунктов Турции.

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