Турция наращивает военное присутствие в Идлибе

20:40 Источник: Интерфакс

Турция наращивает военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, заявил в среду представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

По его словам, в частности будет укреплен, но не переведен в другое место наблюдательный пост N9, расположенный в этой провинции. Всего в зоне деэскалации "Идлиб" расположены 12 наблюдательных пунктов Турции.

