В Москве активисты SERB ворвались в Сахаровский центр

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве. Несколько человек попытались сорвать правозащитный тренинг.

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию. Прибывшие правоохранители никаких нарушений не обнаружили и никого задерживать не стали. Говорит Москва

