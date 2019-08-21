В Москве активисты SERB ворвались в Сахаровский центр
21:20 21.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве. Несколько человек попытались сорвать правозащитный тренинг.
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию. Прибывшие правоохранители никаких нарушений не обнаружили и никого задерживать не стали. Говорит Москва
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