Россия не может вернуться в G8, заявил Джонсон

22:00 Источник: RNS

Россия не может вернуться в G8 из-за инцидента в Солсбери, а также из-за гражданской войны на Украине и «провокаций» в других регионах мира. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

«Учитывая то, что произошло в Солсбери, учитывая применение химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну, войну на Украине, учитывая провокации России, не только на Украине, но и во многих других местах, я должен сказать, что я очень согласен с канцлером (Ангелой) Меркель в том, что условия возвращения России в G7 еще не выполнены», — сказал Джонсон в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. RNS

