0
0
24
НОВОСТИ

США всеми способами ведет работу по восстановлению демократии в Венесуэле - Госдеп

07:50 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США ведут как публичную, так и закулисную работу по восстановлению демократии в Венесуэле. Об этом заявила в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Мы продолжаем работать как публично, так и за кулисами, а также, конечно, с нашими союзниками над восстановлением демократии в Венесуэле", - сказала она.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее в среду написал на своей странице в "Твиттере", что единственное, что обсуждают те, кто "устанавливают контакты за спиной [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро - это его уход и честные выборы".

Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что американские должностные лица ведут переговоры с представителями властей Венесуэлы на разных уровнях. Позднее в тот же день пресс-служба администрации Мадуро сообщила, что контакты с правительством США идут "с его разрешения". В понедельник представитель Госдепартамента в беседе с корр. ТАСС в Вашингтоне выступил с утверждением о том, что десятки ближайших союзников лидера Венесуэлы в последние месяцы пытались начать переговоры с США о его свержении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 22.08.2019
Трехсерийный документальный фильм о Путине хочет снять британское телевидение
0
19
08:10 22.08.2019
Израильские ВВС нанесли несколько ударов по лагерю ХАМАС в секторе Газа
0
59
07:40 22.08.2019
Российские специалисты могут создать робота с искусственным интеллектом уже через 10-15 лет
0
105
07:30 22.08.2019
Более тысячи останков защитников Сталинграда перезахоронят на кладбище в Волгограде
0
109
22:40 21.08.2019
Сочи "атаковали" гусеницы
0
525
22:00 21.08.2019
Россия не может вернуться в G8, заявил Джонсон
0
523
21:20 21.08.2019
В Москве активисты SERB ворвались в Сахаровский центр
0
573
20:40 21.08.2019
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
0
509
20:00 21.08.2019
РФ займется разработкой ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США - Путин
0
581
19:20 21.08.2019
Путин связал протесты с обострением предвыборной борьбы
0
527

Возврат к списку