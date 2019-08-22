США всеми способами ведет работу по восстановлению демократии в Венесуэле - Госдеп
07:50 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США ведут как публичную, так и закулисную работу по восстановлению демократии в Венесуэле. Об этом заявила в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
"Мы продолжаем работать как публично, так и за кулисами, а также, конечно, с нашими союзниками над восстановлением демократии в Венесуэле", - сказала она.
В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее в среду написал на своей странице в "Твиттере", что единственное, что обсуждают те, кто "устанавливают контакты за спиной [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро - это его уход и честные выборы".
Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что американские должностные лица ведут переговоры с представителями властей Венесуэлы на разных уровнях. Позднее в тот же день пресс-служба администрации Мадуро сообщила, что контакты с правительством США идут "с его разрешения". В понедельник представитель Госдепартамента в беседе с корр. ТАСС в Вашингтоне выступил с утверждением о том, что десятки ближайших союзников лидера Венесуэлы в последние месяцы пытались начать переговоры с США о его свержении.
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