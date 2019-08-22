В течение ближайших пары лет США планируют получить гиперзвуковое оружие - Эспер

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гиперзвуковое оружие появится в арсенале Соединенных Штатов в течение ближайших пары лет. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

Главе Пентагона был задан вопрос о том, насколько США близки к тому, чтобы получить гиперзвуковое оружие. "Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно", - ответил он.

Ранее в среду исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты изучают возможности разработки различных типов ракет, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Что касается дальности [ракет] в рамках ДРСМД, в частности, мы больше не являемся стороной договора и, в первую очередь, смотрим, как мы сможем воспользоваться этим [сложившейся ситуацией] - идет ли речь о пути [разработки] ракет для нанесения точечных ударов <...>, и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности", - отметил он.