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НОВОСТИ

Зеленский назвал условия для возвращения России в G8

09:00 22.08.2019 Источник: RNS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал необходимые условия для возвращения России в формат G8.

«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключённых и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии», — написал он в своем Facebook.

Президент Украины также отметил, что с марта 2014 года, после приостановления членства России в G8, ситуация не изменилась.  RNS

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