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Один человек погиб, более 300 эвакуированы при пожаре на теплоходе в Петербурге

09:05 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человек, который находился в каюте теплохода "Петр Чайковский" в Санкт- Петербурге, где в четверг утром произошел пожар, погиб, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Один погибший, он находился в каюте", - сказал представитель ведомства.

"В момент возгорания на теплоходе находились люди, были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала, все они размещены в ресторане на берегу", - отметил представитель ведомства.

Пожар на четырехпалубном теплоходе, который находился на Октябрьской набережной Петербурга, произошел в четверг около 05:30 мск. По данным МЧС, горение происходило на первой палубе судна. В 06:10 мск пожар был ликвидирован.

Как уточнили ТАСС в городском главке МЧС, горение происходило в каюте механика на площади 13 кв. м, потушить пожар удалось с помощью внутреннего трубопровода теплохода.

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