Пропавшую в Нижегородской области пятилетнюю девочку нашли живой

09:20 Источник: RNS

Пятилетнюю девочку, пропавшую 18 августа в Нижегородской области, нашли живой. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«В Нижегородской области в ходе непрерывных поисковых работ установлено местонахождение 5-летней девочки, пропавшей 18 августа. Девочка найдена живой», — говорится в сообщении.



В настоящее время она доставлена в больницу, с ней работают врачи.

Поиски вели сотрудники СК, МВД, МЧС, Росгвардии, а также военные и волонтеры. RNS