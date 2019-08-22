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Пропавшую в Нижегородской области пятилетнюю девочку нашли живой

09:20 22.08.2019 Источник: RNS

Пятилетнюю девочку, пропавшую 18 августа в Нижегородской области, нашли живой. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«В Нижегородской области в ходе непрерывных поисковых работ установлено местонахождение 5-летней девочки, пропавшей 18 августа. Девочка найдена живой», — говорится в сообщении.

В настоящее время она доставлена в больницу, с ней работают врачи. 

 Поиски вели сотрудники СК, МВД, МЧС, Росгвардии, а также военные и волонтеры.  RNS

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