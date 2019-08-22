Украинский блогер пожелал Макрону увидеть российские танки в центре Парижа - СМИ

09:32 Источник: Газета.Ru

Украинский блогер Мирослав Олешко обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и пожелал ему увидеть российские танки в центре Парижа. Об этом он написал в своих социальных сетях. Отмечается, что мужчина также перевел текст обращения на французский язык. Так блогер отреагировал на прошедшую дипломатическую встречу французского лидера и президента России Владимира Путина.

Уточняется, что на протяжении пяти лет Олешко поддерживал бывшего главу Украины Петра Порошенко.



Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8. Газета.Ru

