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Украинский блогер пожелал Макрону увидеть российские танки в центре Парижа - СМИ

09:32 22.08.2019 Источник: Газета.Ru

Украинский блогер Мирослав Олешко обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и пожелал ему увидеть российские танки в центре Парижа. Об этом он написал в своих социальных сетях. Отмечается, что мужчина также перевел текст обращения на французский язык. Так блогер отреагировал на прошедшую дипломатическую встречу французского лидера и президента России Владимира Путина.

Уточняется, что на протяжении пяти лет Олешко поддерживал бывшего главу Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8.  Газета.Ru

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